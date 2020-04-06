Информация о пожаре на кирпичном складе в деревне Шарибовка Кошелевского сельсовета поступила в службу спасения 5 апреля в 16.04.

По прибытии к месту вызова спасателями установлено, что на территории предприятия открытым пламенем горит кровля складского кирпичного одноэтажного здания 1976 года постройки, ранее используемого для хранения овощной продукции. На момент возникновения возгорания здание было закрыто.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожена шиферная кровля на площади 500 кв. метров. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС напоминает: при пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото предоставлено Буда-Кошелевским РОЧС