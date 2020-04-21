Кофе является популярнейшим напитком, и многие из нас не представляют свой день, а тем более утро, без чашечки бодрящего напитка. Выпить кофе по дороге на работу или учебу, взбодриться в обеденный перерыв или посидеть с любимым напитком в скверике после работы.

«Авангард» выяснил, где и за какую цену в Буда-Кошелеве можно приобрести кофе на вынос. Итак, начнем.

В кинобаре «Синема», что на ул. Ленина, 21, в кинотеатре «Крыніца» кофе не варят, но растворимый приготовят. К слову, объем напитка можно выбрать самостоятельно, так как, по словам работника заведения, кофе все равно в пакетике растворимый, а воды им не жалко. К тому же здесь абсолютно бесплатно предложат салфетку и трубочку.

Режим работы: с 19.00 до 24.00 (вторник, среда, четверг, воскресенье), с 19.00 до 04.00 (пятница, суббота, предпраздничные и праздничные дни), выходной – понедельник.

Ассортимент: кофе растворимый, чай черный и зеленый.

Цена: 1,20 рубля.

Расчет по карте: да.

В баре «Алеся», расположенном по адресу: ул. Головачева, 8, можно купить кофе на любой вкус: и латте, и капучино, и американо. А еще в жаркий день можно попробовать холодный гляссе с мороженым и фраппе со льдом. Кофе подадут в удобном стаканчике с крышечкой. Приятный бонус ожидает членов ОО «БРСМ» – при предъявлении молодежного билета можно получить скидку до 10 процентов.

Режим работы: с 9.00 до 01.00 в пятницу и субботу, в остальные дни с 9.00 до 19.00.

Ассортимент: кофе натуральный, растворимый, чай черный и зеленый.

Цена: за чашку растворимого кофе 1 рубль, натурального – от 2-х рублей.

Расчет по карте: да.

В кафе «Молодежное» по ул. Советской, 4 выбор напитков на вынос весьма скромный: растворимый кофе и черный чай, которые подадут в полистирольном белом стаканчике.

Режим работы: с 8.00 до 20.00, в воскресенье до 15.00.

Ассортимент: кофе растворимый, чай черный.

Цена: за чашку растворимого кофе 80 копеек.

Расчет по карте: нет.

Большой ассортимент напитков на АЗС-19 по ул. Комсомольской, 1. Здесь можно купить кофе в любом из трех объемов: стандарт, большой и гранд. Помимо этого, есть горячий шоколад, горячее молоко и натуральный ягодный чай. Персонал доброжелательный, а напитки в красивых удобных стаканчиках. А еще здесь ежемесячно проводятся акции, в этот раз на каждую вторую порцию бодрящего напитка предлагалась скидка.

Режим работы: круглосуточно.

Ассортимент: кофе натуральный в ассортименте, чай черный и зеленый, натуральные ягодные чаи.

Цена: стандартная порция кофе от 2,79 рубля.

Расчет по карте: да.

Оказывается, что и в киоске «Табакерка», который расположился на автостанции, тоже продают растворимый кофе. А наличие в ассортименте какао порадовало, ведь есть любители и такого вкусного молочного напитка.

Режим работы: с 7.00 до 18.45 с понедельника по пятницу и до 18.30 в субботу и воскресенье.

Ассортимент: черный растворимый кофе, кофе «3 в 1», какао.

Цена за порцию любого напитка из ассортимента 70 копеек.

Расчет по карте: да.

Мини-кафе «БлинОК» – находка для учащихся агроколледжа. Спешащие на пары ребята успевают заглянуть в общежитие №3 по ул. Лавриновича, где можно перекусить и взять с собой стаканчик кофе или чая. Кстати, кофе подадут в пластиковой чашечке с ручкой, а чай – в фирменном стаканчике от «Curtis» с воодушевляющей надписью. Но, чтобы напиток купить на вынос, придется за стаканчик доплатить 5 копеек.

Режим работы: с 11.00 до 21.00, обед с 14.00 до 16.00, выходной – воскресенье.

Ассортимент: кофе «3 в 1», кофе черный растворимый, капучино «Di torino» (растворимый), чай черный и зеленый.

Цена: кофе от 50 копеек, капучино – 1 рубль.

Расчет по карте: да.

Еще одно популярное среди учащихся колледжа мини-кафе находится в главном корпусе на втором этаже. Здесь ребята во время перерыва могут не только перекусить, но и прикупить канцтовары. А кофе тут «3 в 1» и черный растворимый. Подадут напиток в полистирольном белом стаканчике, не обжигающем руки.

Режим работы: с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье выходные дни.

Ассортимент: кофе «3 в 1», черный растворимый, чай черный и зеленый.

Цена: кофе – 70 копеек.

Расчет по карте: нет.

Как выяснилось, в Буда-Кошелеве есть 7 мест, где можно купить кофе и взять его с собой. Натуральный кофе оказался редким явлением, приобрести его можно только в двух местах: в баре «Алеся» и на АЗС-19.

Кофе-маршрут изучала Алла ЯКУШЕВИЧ

Фото Ирины Палубец