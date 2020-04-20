Где одеваются белорусы? Одни ходят в торговые центры, другие “купляюць беларускае”, третьи на рынках, а кто-то и в секонд-хендах. Некоторые мои знакомые до сих пор думают, что секонд-хенд – это магазин для малоимущих, которые не в состоянии купить новую одежду. Однако есть в моем окружении и те, кто относится к такому способу приодеться качественно и недорого весьма положительно.

Я, признаться, тоже очень час-то покупала вещи для старшего ребенка в секондах. Дети ведь так быстро растут, а европейское качество меня всегда очень радовало. Да и сейчас беру сыну одежду для игр на улице, потому что приходит вечно с дырками на коленях. Дешево и выбросить не жалко.

Раньше в пропахших пароформалином подвалах или ангарах любителям секонда приходилось переворачивать горы тряпья, чтобы отыскать хоть что-то более-менее стоящее. Сегодня ситуация изменилась. Большинство секондов превратились в солидные магазины с довольно качественным товаром, с примерочными, и поэтому настоящие модницы и модники, знающие цену своим деньгам, становятся постоянными клиентами таких торговых точек. Ведь выглядеть стильно и модно можно, не претерпевая больших затрат. Главное в таком шопинге – не конфузиться. И еще, конечно, нужно много времени уделить поискам, потому что «перелопатить» придется горы вещей, прежде чем найдется что-то подходящее.

Часто слышу, что кого-то пугает запах. Но это как раз признак того, что вещи хорошо обработаны. Все вещи, поступающие в секонд-хенд, привозятся к нам из-за рубежа, где они в обязательном порядке проходят дезинфекцию: их обрабатывают 40-процентным параформалином в течение 165 минут при температуре 60 градусов. А самая простая рекомендация – обязательно постирать купленную в секонде вещь – существует потому, что пароформалин в случае особо чувствительной кожи может вызывать аллергическую реакцию.

Часто секонд-хенды дают возможность отыскать среди разной одежды эксклюзивную фирменную вещь. И по очень смешной цене, даже с биркой. И уж точно можно быть уверенным, что не найдется вторая такая же. А еще особо предприимчивые особы даже неплохо зарабатывают на одежде из секонда. Хорошие вещи ведь можно постирать и продать в интернете с очень неплохой накруткой.

Главный аргумент противников секонд-хендов звучит так: «Я не могу носить то, что носил кто-то до меня». Но мы ведь не стыдимся покупать подержанный автомобиль или квартиру, в которой до нас кто-то жил. Тем более это практикуется во всем мире. Сотни богатейших людей планеты, звезд шоу-бизнеса и других представителей элитной тусовки являются постоянными посетителями таких магазинов. Вампир Роберт Паттинсон из сумеречной саги, Шэрон Стоун, модель Кейт Мосс, красотка Джулия Робертс, Дима Билан, Ксения Бородина, Рома «Зверь», Эвелина Блёданс – все эти звезды, как и многие другие, запросто покупают одежду в секондах.

Я побеседовала с Евгенией Костюковой, жительницей райцентра. Шесть лет девушка одевается сама и покупает одежду своим близким в секонд-хенде. Гардероб ее семьи на 80% состоит из таких вещей. А еще у нее есть свой канал на YOUTUBE. Туда она выкладывает видео об удачных находках.

Как говорит Женя, ее не смущает, что кто-то носил вещи до нее, даже если речь идет о нижнем белье. И она никогда не пойдет на рынок за одеждой – вещи из секонд-хенда вызывают у девушки больше доверия.

– Вся одежда в секонд-хендах обязательно проходит дезинфекцию, я не вижу причин бояться. Могу купить и постельное белье, хотя это понимают далеко не все мои знакомые. Гораздо неприятнее для меня носить новую одежду, которую сшили в каком-нибудь подвале в ужасных условиях и из некачественных, иногда даже опасных для здоровья, материалов, – объясняет Евгения.

– Вещи в торговых центрах не стоят своих денег. К тому же велика вероятность встретить человека в точно такой же юбке или майке. А вот с нарядами из секонда это исключено. И уж тем более это лучше, чем покупать подделку под какой-нибудь известный бренд – все равно ведь все видят, что это фальшивка. К тому же сам процесс поиска доставляет мне массу удовольствия, – говорит собеседница. – Правда, вот цены в последнее время совсем не радуют.

Девушка призналась, что давно мечтает открыть собственный магазин секонд-хенда.

– Вот тогда-то я и отведу душу, – смеется Женя. – Хотя мы с мужем опасаемся, что продавать будет нечего – все захочется оставить себе.

В общем, у каждого свое мнение и свой выбор. Но не стоит забывать, что не столь важно, где вы приобретаете одежду, в первую очередь важно, чтобы вещь вам подходила и нравилась. Поэтому выбор секонд-хенда или другого магазина – дело вкуса и остается за вами.

Ирина ШУТОВА