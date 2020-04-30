Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста запускает онлайн-проект по основам оказания первой помощи, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель региональной организации БОКК Алла Смоляк.

Участником проекта может стать любой желающий. На интернет-платформе волонтеры БОКК будут выкладывать информационные ролики, в которых опишут алгоритм неотложной помощи и расскажут о том, как правильно провести сердечно-легочную реанимацию, остановить сильное кровотечение, как помочь человеку, если он получил травмы головы, позвоночника или отравился угарным газом. «В списке тем проекта — ключевые правила действий в самых разных ситуациях: тепловой удар и переохлаждение, укусы змей и инсульты. Участники проекта благодаря волонтерам смогут приобрести ценные знания», — убеждена Алла Смоляк.

Первый ролик уже появился на YouTube-канале областной организации БОКК. Планируется, что за несколько недель специалисты смогут познакомить зрителей с самыми актуальными темами.

«В чрезвычайной, кризисной ситуации очень важно действовать правильно, по алгоритму, ведь собранность и четкие действия могут спасти жизнь, здоровье человека», — заключила Алла Смоляк.

Белта