РУП «Гомельэнерго» планирует пополнить автопарк 10 электрокарами в 2020 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

С мая 2019 года РУП «Гомельэнерго» приобрело семь электромобилей, которые задействованы в рабочем процессе. Энергетики используют электрокары для обслуживания потребителей. «Использование такого транспорта имеет массу преимуществ: экономия на заправке топливом, расходных материалах (моторное масло и охлаждающая жидкость) и обслуживании, отсутствие вредных выбросов, загрязняющих окружающую среду. Аккумулятор можно заряжать от стандартной электрической сети. К примеру, сотрудники филиала «Энергосбыт» на ночь подключают машину к зарядной станции в специальном боксе», — рассказала Оксана Шапорова.

Электрокары хорошо зарекомендовали себя в работе. За период эксплуатации машины проехали 40 тыс. км, никаких проблем не возникло. В среднем одной зарядки хватает на 150 км. Предусмотрено два режима — оптимальный и экономичный (идеален в условиях езды по городу). Функция рекуперации позволяет подзаряжать машину в движении за счет энергии торможения.

Филиалы «Гомельские электрические сети» и «Гомельэнергоспецремонт» занимаются подключением станций зарядки электромобилей в регионе. Реализовано четыре проекта в областном центре: зарядные комплексы установлены по ул.Крестьянской, ул.Билецкого, ул.Федюнинского возле ГАИ и на площади Ленина. В 2020 году планируется установить четыре станции, две из которых в центре Гомеля — по ул.Коммунаров и на площади Восстания. В планах также несколько зарядок для электрокаров в Новобелицком районе.

Глава государства подписал указ о поддержке развития электротранспорта, включающий освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к дорожному движению, 0% ставки НДС для всех зарядных станций, бесплатную аренду земельных участков для строительства зарядных комплексов.

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