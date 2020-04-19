Овен. В начале недели будет особенно хотеться чего-то нового. Есть дела, которые долго откладывали. Сейчас самое время сосредоточиться на них. Перемены к лучшему возможны уже в обозримом будущем. Наступает подходящий период, чтобы строить какие-то масштабные планы и продумывать их до мелочей.

Телец. Подходящая неделя, чтобы по крупицам собирать полезную информацию и думать о важном. Многие события полезны хотя бы потому, что позволят получить ценный опыт. В этот период очень важным становится ваше стремление к переменам к лучшему. Желательно – немедленным.

Близнецы. На этой неделе повремените с выводами. Не спешите доверять информации из сомнительных источников. Не исключено, что увидите новые возможности, поймете, куда двигаться дальше. Постарайтесь пока не делиться своими идеями. Время обсуждений наступит несколько позже, когда будете готовы перейти к реализации задуманного.

Рак. Настала пора, когда особенно важно смотреть на происходящее философски, а к окружающим относиться снисходительно. Не лучшее время, чтобы пытаться воспитывать близких или влиять на них. Вторая половина недели может принести события, которые заставят изменить свои привычки. Дел и забот может быть больше, чем обычно. Есть шанс достичь успеха там, где другие потерпели неудачу.

Лев. Довольно сильным окажется влияние позитивных тенденций. Воспользуйтесь этим, чтобы взяться за дела, к которым долго не решались подступиться. Проявите настой­чивость и целеустремленность. Не исключены недоразумения и мелкие конфликты. Нет нужды решать проблемы в одиночку: есть люди, к которым можно обратиться за помощью.

Дева. Запаситесь терпением. Оно вам пригодится. В первые дни недели возможны проблемы в общении, споры и конфликты. Справиться с ситуацией будет проще тем, у кого достаточно жизненного опыта. Вторая половина недели принесет что-то новое – цели, задачи или планы.

Весы. Сейчас оставьте мелкие вопросы, займитесь чем-то важным и серьезным. Найдите дело посложнее и беритесь за него: вероятность достичь успеха велика. Интересно, что вам и помощь не всегда потребуется. Сохраняйте оптимизм и идите к цели.

Скорпион. Трудиться придется больше, чем обычно, найдутся люди, на которых можно рассчитывать. Не исключено, что вернетесь к каким-то старым проблемам. Ведите активный образ жизни. Можно попробовать заняться новым видом спорта, поискать необычные программы для домашних тренировок.

Стрелец. Все противоречиво и неоднозначно. Наблюдайте, изучайте ситуацию, сопоставляйте факты, обращайте внимание на мелкие детали. Другой подход может привести к ошибкам. Прислушайтесь к советам. В последние дни особенно важно будет отдыхать и восстанавливать силы.

Козерог. В начале недели не всем представителям знака удастся избежать разочарований. Окружающие люди могут говорить и делать то, что окажется не по душе. Старайтесь реагировать на это спокойно. Подходящее время для воплощения в жизнь старых идей.

Водолей. Беспокойная и противоречивая неделя. Она преподнесет массу сюрпризов, поэтому строить планы окажется нелегко. Появится возможность решить старые проблемы, исправить ошибки, о которых сожалели, а потом – взяться за нечто новое и по-настоящему захватывающее.

Рыбы. Настройтесь на серьезный лад. Неделя может оказаться очень важной: на многие вещи станете смотреть по-другому, поймете, что хотели бы изменить в жизни. Избавитесь от привязанностей, которые не приносили ничего, кроме переживаний и иллюзий. Будет возможность научиться тому, что вскоре окажется полезным.

© Правда Гомель