ОВЕН. Благодаря силе воли и склонности изобретать можете достигнуть самых немыслимых целей сейчас. Они принесут вам массу полезного, начиная с установления новых контактов в деловой сфере и заканчивая новыми и приятными знакомствами. По максимуму используйте способности, которые получены вами от природы. Вы обязательно получите то, что хотите.

ТЕЛЕЦ. Период достаточно удачен и продуктивен, особенно в работе. Используйте свою изобретательность и находчивость в решении серьезных вопросов. Возможен серьезный разговор с начальником, который закончится на позитивной волне. Обсудите в первую очередь вопросы, связанные с вашими обязанностями.

БЛИЗНЕЦЫ. Посвятите это время решению вопросов, связанных с посещением официальных организаций и работе с документами. Деловые переговоры будут удачными и пройдут хорошо. Вы обладаете особым влиянием на людей, вам с легкостью будет удаваться договариваться с людьми, причем по любым вопросам. Не забывайте про старые связи, они могут пригодиться.

РАК. Вам придется отвечать на важные вопросы, искать истину, принимать важные решения. Отношения с деловыми партнерами будут не очень удачными, что связано с вашей коммуникабельностью. Сейчас лучше ничего нового не планировать. В этот период не рассчитывайте на повышение по службе, пока для этого неподходящее время.

ЛЕВ. Хороший, дружелюбный и романтичный период, когда можно с кем-то подружиться, обрести новых единомышленников. И для работы неделя неплоха, на все должно хватить сил, времени и энтузиазма. Будьте предельно аккуратны с деньгами и не спешите верить людям на слово.

ДЕВА. Для реализации ваших замыслов будет необходимо преодолеть некоторые преграды. Не стоит выходить за рамки приличия и устраивать скандал на работе, будьте сдержаны, не теряйте самообладание. Продвижения по службе сейчас лучше не ждать, но и своими обязанностями пренебрегать не стоит.

ВЕСЫ. Много дел готовит данный период, они будут связаны с домашними заботами и решением бытовых вопросов. Необходимо сделать детальный расчет денежных средств, это поможет воздержаться от лишних трат. Удачными будут все дела, связанные с недвижимостью. Если вы давно хотели купить квартиру, сейчас лучшее время для этого.

СКОРПИОН. Очень неплохой период, чтобы решить спорные вопросы или подписать важные бумаги. В это время вы познакомитесь с интересными людьми, что может перерасти в долгую дружбу. В финансовых делах ожидайте прибавления. Поддержка партнеров поможет добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют: не совер­шайте крупных покупок. В общении с коллегами сохраняйте чувство такта и не позволяйте лишнего. Период не подходит для заключения деловых контактов. Вам необходимо отдохнуть в кругу домочадцев, это поможет успокоиться и настроиться на позитивный лад.

КОЗЕРОГ. Не допускайте переработок, иначе они приведут к ухудшению самочувствия. Знакомства, заведенные сейчас, вряд ли окажутся долговременными. Старайтесь больше времени проводить с родными людьми, но избегайте излишне пустых разговоров. Лучше посвятите это время активному отдыху на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете достаточно требовательны к себе и окружающим, однако важно соблюдать меру во всем. В противном случае ваша требовательность может привести к неожиданным конфликтам. Не перегружайте нервную систему, старайтесь давать себе время для отдыха.

РЫБЫ. Наступило удачное время для Рыб, обладающих предприимчивостью. Если вы обладатель собственного бизнеса, ждите выгодного предложения от партнеров. Возможно, получите предложения из другого города, а то и страны, это подарит долгое сотрудничество.

© Правда Гомель