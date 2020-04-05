Подлива, приготовленная из грибов, является очень популярным блюдом, а ее рецепт пользовался невероятной популярностью еще в советские времена у всех хозяек.

Эта простая и очень вкусная подливка является универсальным и легким вариантом вкусного обеда, а подавать ее рекомендуется с отварным картофелем.

Ингредиенты:

свежие шампиньоны (270 г); белый перец тонкомолотый (по вкусу); рафинированное масло растительное (36 мл); цельное молоко (430 мл); грибной бульон крепкий (48 мл); высококачественная мука пшеничная просеянная (64 г); размягченное масло сливочное несоленое (28 г); крупный лук репчатый (85 г); гималайская соль пищевая (по вкусу); морковь (160 г).

Последовательность приготовления:

Почистить промытую морковь и крупно натереть ее, затем тоненькими полукольцами нашинковать очищенный лук, после этого подготовить кастрюлю с толстым дном, добавить в нее какое-нибудь рафинированное масло.

Как только масло раскалится, добавить тертую морковь и нашинкованный лук, при частом помешивании обжарить овощи на слабом огне до слегка золотистого оттенка.

Тщательно промыть шампиньоны и нарезать их маленькими кусочками, переложить в кастрюлю и до мягкости обжаривать примерно пять минут при регулярном помешивании.

Как только грибы сильно уменьшатся в размере, можно влить необходимое количество молока, довести его до кипения, после этого добавить грибной бульон, насыпать по вкусу соль и белый перец.

Растопить в отдельной посуде сливочное масло, после этого насыпать пшеничную муку, хорошо перемешать и при непрерывном помешивании обжаривать несколько минут на самом слабом огне.

Отправить обжаренную муку в кастрюлю, хорошо перемешать с шампиньонами и овощами, затем готовить грибную подливу до того момента, пока она не станет довольно густой.

Как только грибная подлива станет достаточно густой, убрать ее с огня и подавать немедленно к столу с каким-нибудь гарниром.

Фото: Pixabay

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