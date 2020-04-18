Нелегкое воспаление



Пневмония всегда была одной из самых распространенных проблем индустриального общества. Скажем, в США ежегодно регистрируется до 5,6 млн случаев воспаления легких. Есть даже мнение: это шестая по частоте причина смерти в мире. Ведь речь может идти как о самостоятельной болезни, так и об осложнении при инфекции нижних дыхательных путей (при обструктивном бронхите, к примеру), сердечной недостаточности или на фоне различных форм иммунодефицита. Термин «пневмония» объединяет большую группу недугов, каждый из которых имеет свою причину, картину, признаки. Еще легендарный доктор Боткин писал: «У всех воспалений легких одна кличка, а между тем какое разно­образие!» Пневмония может охватывать в легких один небольшой очаг, сегмент или целую долю, быть односторонней или двусторонней, ее способны вызвать пневмококки, стафилококки, стрептококки, микоплазма, хламидия, клебсиелла, грибки… В практике доктора Коровкина был больной даже с пневмонией протейной, то есть вызванной безобидным обитателем ротовой полости!

До изобретения антибиотиков примерно треть всех воспалений легких заканчивалась летально, сейчас абсолютное большинство пациентов выздоравливают, однако 5 процентов погибают от тяжелых форм. В зоне повышенного риска — люди категории 60+ (эту тенденцию медики наблюдают с конца 1980-х).

Кстати, резко увеличивается частота пневмоний среди пожилых, и когда они попадают в стационар по поводу другой проблемы. Заболеваемость в этой возрастной группе — от 20 до 44 случаев на 1000 населения, летальность доходит до 33 процентов, а при осложненных пневмониях — и до 50 процентов. Мужчины болеют чаще. Спросите, при чем тут возраст? С годами иммунитет имеет свойство падать, а груз болезней — накапливаться. В какой-то момент защитные силы могут настолько истощиться, что не дадут инфекции отпор. Особенно часто возникают вирусные пневмонии на фоне сердечной либо почечной недостаточности, ВИЧ, сахарного диабета, рака, алкоголизма… А запускают болезнь, как правило, вирусы гриппа, аденовирус, парагрипп и респираторно-синцитиальный вирус. Валентин Коровкин считает: не бывает легких вирусных пневмоний. Ведь вирус, поселяясь в ядре клетки и паразитируя в ней, оказывает на сосуды легких мощное токсическое действие. Они становятся как решето, начинаются кровоизлияния, ткань легкого разбухает, отекает. Конечно, страдает функция дыхания, а если учесть, что вирусные инфекции бьют по организму в целом… В общем, пульмонологи как боролись, так и борются за жизнь таких больных.

Новое? Незабытое старое!

С приходом коронавируса все мы узнали два понятия: «дистресс-синдром» и «цитокиновый шторм» — от них, дескать, и погибают тяжелые больные с СOVID-19. Медицине эти термины отлично известны. По словам Валентина Коровкина, к респираторному дистресс-синдрому приводит множество факторов, но суть одна: легочные структуры настолько повреждены, что невозможно доставить кислород. Отсюда другие названия синдрома — «шоковое», «травматическое легкое». А когда дыхательная система не справляется со своей главной функцией, начинают страдать от недостатка кислорода сердце и головной мозг. Применительно к коронавирусной инфекции дистресс-синдром не является чем-то уникальным: из-за него гибнут и наркоманы, вейперы…