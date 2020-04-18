Валентин Коровкин: «Главный совет — не поддавайтесь психозу!»
Нелегкое воспаление
Пневмония всегда была одной из самых распространенных проблем индустриального общества. Скажем, в США ежегодно регистрируется до 5,6 млн случаев воспаления легких. Есть даже мнение: это шестая по частоте причина смерти в мире. Ведь речь может идти как о самостоятельной болезни, так и об осложнении при инфекции нижних дыхательных путей (при обструктивном бронхите, к примеру), сердечной недостаточности или на фоне различных форм иммунодефицита. Термин «пневмония» объединяет большую группу недугов, каждый из которых имеет свою причину, картину, признаки. Еще легендарный доктор Боткин писал: «У всех воспалений легких одна кличка, а между тем какое разнообразие!» Пневмония может охватывать в легких один небольшой очаг, сегмент или целую долю, быть односторонней или двусторонней, ее способны вызвать пневмококки, стафилококки, стрептококки, микоплазма, хламидия, клебсиелла, грибки… В практике доктора Коровкина был больной даже с пневмонией протейной, то есть вызванной безобидным обитателем ротовой полости!
До изобретения антибиотиков примерно треть всех воспалений легких заканчивалась летально, сейчас абсолютное большинство пациентов выздоравливают, однако 5 процентов погибают от тяжелых форм. В зоне повышенного риска — люди категории 60+ (эту тенденцию медики наблюдают с конца 1980-х).
Кстати, резко увеличивается частота пневмоний среди пожилых, и когда они попадают в стационар по поводу другой проблемы. Заболеваемость в этой возрастной группе — от 20 до 44 случаев на 1000 населения, летальность доходит до 33 процентов, а при осложненных пневмониях — и до 50 процентов. Мужчины болеют чаще. Спросите, при чем тут возраст? С годами иммунитет имеет свойство падать, а груз болезней — накапливаться. В какой-то момент защитные силы могут настолько истощиться, что не дадут инфекции отпор. Особенно часто возникают вирусные пневмонии на фоне сердечной либо почечной недостаточности, ВИЧ, сахарного диабета, рака, алкоголизма… А запускают болезнь, как правило, вирусы гриппа, аденовирус, парагрипп и респираторно-синцитиальный вирус. Валентин Коровкин считает: не бывает легких вирусных пневмоний. Ведь вирус, поселяясь в ядре клетки и паразитируя в ней, оказывает на сосуды легких мощное токсическое действие. Они становятся как решето, начинаются кровоизлияния, ткань легкого разбухает, отекает. Конечно, страдает функция дыхания, а если учесть, что вирусные инфекции бьют по организму в целом… В общем, пульмонологи как боролись, так и борются за жизнь таких больных.
Новое? Незабытое старое!
С приходом коронавируса все мы узнали два понятия: «дистресс-синдром» и «цитокиновый шторм» — от них, дескать, и погибают тяжелые больные с СOVID-19. Медицине эти термины отлично известны. По словам Валентина Коровкина, к респираторному дистресс-синдрому приводит множество факторов, но суть одна: легочные структуры настолько повреждены, что невозможно доставить кислород. Отсюда другие названия синдрома — «шоковое», «травматическое легкое». А когда дыхательная система не справляется со своей главной функцией, начинают страдать от недостатка кислорода сердце и головной мозг. Применительно к коронавирусной инфекции дистресс-синдром не является чем-то уникальным: из-за него гибнут и наркоманы, вейперы…
Кстати, хлорохин, который нахваливал президент Трамп, — никакое не противовирусное средство, тем более прицельно от коронавирусной инфекции. Он разработан для лечения малярии и не действует на сами вирусы, а блокирует цитокиновый шторм, делая реакцию организма адекватной угрозе.
Доводы разума
Валентин Сергеевич убежден: у нас не повторится ни «итальянский», ни «уханьский» сценарий. Хотя бы по той причине, что в Ухане 11,08 млн жителей на 8491 кв. км, а в Беларуси 9,4 млн живут на площади 207.595 кв. км. Скученность, а значит, риск передачи несопоставимы! Во-вторых, считает профессор Коровкин, к чести нашего здравоохранения, у нас вовремя спохватились и все делали по уму: «Готовились, запасались, перепрофилировали коечный фонд. В помощь — наработки советской системы здравоохранения, которая была заточена на борьбу с эпидемиями. Посмотрите на минскую инфекционную больницу — одноэтажные здания с отдельными входами и выходами. Ничего лучше в мире не придумано! А ведь раньше, когда приезжали иностранные коллеги, они не могли взять в толк: «И зачем вам инфекционка?»
Отчасти Валентин Сергеевич отдает должное новому коронавирусу: заметно у людей выросла санитарная культура. Даже где-то чересчур. Гулять поздно вечером в пустынном парке в маске — это перебор. Как и ездить в собственной машине в маске и одноразовых перчатках. Это уже какая-то фобия. Соблюдайте безопасную дистанцию, ограничьте походы в места массового скопления людей, почаще и правильно мойте руки — вот и все. Кстати, мыло лучше антисептика. Он нужен, если у вас нет возможности вымыть руки. Как у полевых хирургов во время Великой Отечественной войны. У некоторых даже возникла профессиональная болезнь — экзема кожи рук…
Кто в доме хозяин?
У человека весом 70 кг насчитывается 30 трлн клеток и около 40 трлн микроорганизмов. Бактерий, микроскопических грибков, простейших, вирусов… Микробов в норме нет только в мочевом пузыре и легких. А в 1 мл слюны, к примеру, — от 1 млн до 1 млрд «экземпляров». То есть мы живем в царстве микроорганизмов и должны смотреть на это философски. Более того, вопрос: кто в доме хозяин? 3 млрд лет назад на Земле жили одни микробы, а человек появился хорошо если 2 млн лет назад. Микробы, грибы, вирусы и т.д. весят половину всего живого на планете. И пока микромир нам диктует, а не мы ему.
Надо понимать: эпидемии будут приходить и уходить. SARS, MERS, «птичий грипп», «свиной» — ситуация повторяется с определенной периодичностью. Пока человек не станет пастухом этого стада микробов и не научится каждую новую заразу моментально прижимать к ногтю. Сегодня, увы, мы знаем о микробах, наверное, 5 процентов от необходимого. Почему кишечная палочка, взятая в космос, стала еще устойчивее к антибиотикам? Потому что она защищалась. Мутируя, обмениваясь клетками, вирус тоже старается выжить в единственной доступной для него среде обитания — живом организме человека или животного.
Профессор Коровкин уверен: с микробами надо жить дружно, даже заботиться о них. А пока нам не удалось их приручить, главный совет — не поддаваться психозу! Ничто не убивает иммунитет так, как печальные мысли.
ВОПРОС РЕБРОМ
БЦЖ поможет?
Иммунная система имеет так называемую Т-память, хранящую информацию о ранее действовавших антигенах. А любая вакцина создает определенную напряженность иммунитета, словно тренируя его. Профессор Коровкин полагает: если человек ни разу в жизни ни от чего не вакцинировался, он в период эпидемии под большим ударом, чем привитый. В этом смысле БЦЖ, конечно, подспорье.
КСТАТИ
Вирус каждые 20 минут удваивает свою массу. В борьбе с ним все зависит от скорости. Потому что иммунная система порой не успевает среагировать на молниеносно протекающую болезнь из списка особо опасных (холера, чума, сибирская язва и др.). И даже если есть современные методы лечения, чтобы подействовал препарат, тоже нужно время.