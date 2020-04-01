До 11 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с, местами — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — от плюс 4 на севере до 11 градусов тепла на юге страны.