До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 1-7 градусов, в отдельных районах по югу — от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 12-18 градусов, по юго-западу — до 20 тепла.