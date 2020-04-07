До 21 градуса тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный с порывами 5-10 м/с, по северо-востоку страны — до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до плюс 6 градусов, местами по югу — до минус 3. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов, по юго-западу страны — до плюс 21.