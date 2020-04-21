Госавтоинспекция 24 апреля проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Открой сезон без нарушений!». Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

С 24 апреля по 4 мая пройдет республиканская акция с одноименным названием, во время которой предусмотрено проведение профилактических, в том числе и рейдовых, мероприятий для предупреждения и выявления нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Основные нарушения правил дорожного движения среди мотоциклистов — пренебрежение установленными скоростными режимами, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил маневрирования, управление мотоциклом без соответствующей категории в водительском удостоверении. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение государственного технического осмотра. Недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения соответствующей водительской категории.

Велосипедистам также следует быть внимательнее и помнить, что двигаться они должны по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару, пешеходной дорожке (не создавая помех для движения пешеходов), и только при отсутствии этих элементов — в крайней правой полосе проезжей части. Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу движущимся транспортным средствам. В темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фонарь белого цвета, сзади — красного. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен вести транспортное средство в руках.

Белта