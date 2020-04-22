Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила обновленные версии структур главных таможенных документов Евразийского экономического союза: декларации на товары, транзитной декларации, а также их неотъемлемых частей — корректировки декларации на товары и декларации таможенной стоимости. Изменены также используемые для их заполнения классификаторы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Принятые решения позволят синхронизировать действие национальных информационных систем государств ЕАЭС с союзными правовыми актами, — пояснили в ЕЭК. — Речь идет о вопросах, связанных с временным периодическим декларированием товаров, использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и других документов в качестве декларации на товары, декларированием товаров, ввозимых из Сербии, Сингапура, Ирана, и т.д.».

«Обновленные версии — результат постоянной, комплексной работы Евразийской экономической комиссии по предоставлению заинтересованным лицам актуальных и оптимизированных структур, которые помогают реализовать новые правила заполнения таможенных документов, — отметили в пресс-службе. — При этом используются обновленные версии частей модели данных союза, а также кодированная информация, необходимая для автоматизированной обработки таможенных сведений».

Белта