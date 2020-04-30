Сегодня в Минске откроется 29-й женский чемпионат Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке нового первенства встретятся дебютанты турнира — юниорская сборная Беларуси (U-19) и столичная команда «Динамо-БГУФК», которую тренирует наставник женской национальной сборной Юрий Малеев.

Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» в первый майский день примут на своем поле могилевский «Днепр». Заключительные поединки стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» в Бобруйске встретится с футболистками «Бобруйчанки».

Первоначально планировалось начать женское первенство 16 апреля, но затем АБФФ решила отложить старт, поскольку несколько футболисток, участвующих в турнире, контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

Нынешний женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск». Больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (6), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).