Женский чемпионат Беларуси по футболу стартует 30 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально планировалось начать женское первенство 16 апреля, но затем АБФФ решила отложить старт в связи с тем, что несколько футболисток, участвующих в турнире, контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

Таким образом, в первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своем поле могилевский «Днепр». Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» сыграет на выезде с футболистками «Бобруйчанки». Кроме того, столичная команда «Динамо-БГУФК» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск», а больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (шесть раз), могилевской «Надежды» (два) и брестской «Виктории» (один).