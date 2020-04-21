Выставка произведений художника Геннадия Говора откроется 23 апреля в Гомеле в южной галерее дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Зрителям представят графические и живописные работы художника и поэта, члена Белорусского союза художников, Союза писателей Беларуси. Всего в экспозиции более 20 полотен. Среди них — автопортрет (1995 года), портреты художников, ученых, живопись, которую отличают сочные, яркие краски.

«Его произведения графики и живописи гармонично дополняют друг друга благодаря манерам исполнения. Автор обладает оригинальным видением и уникальными решениями тем и сюжетов», — рассказали в государственном историко-культурном учреждении. Во дворце добавили, что сочетание изобразительного и поэтического языков стало оригинальной основой картин, диптихов, триптихов и полиптихов автора.

Геннадий Говор — участник областных, республиканских, международных и персональных художественных выставок. Автор книг поэзии. Картины и графика художника представлены в музеях, галереях, частных коллекциях в Беларуси и за рубежом.

Планируется, что выставка в гомельском дворце будет работать до 24 мая.

Белта