Запрет на посещение лесов введен уже в пяти районах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«В связи со сложной пожароопасной обстановкой в некоторых регионах постепенно вводятся запреты на посещение лесов. Сейчас они действуют в пяти районах — Столинском районе Брестской области, Солигорском районе Минской, а также в Жлобинском, Мозырском и Брагинском районах Гомельской области. Ожидается, что в ближайшее время запреты будут введены в большинстве районов Брестской и Гомельской областей, где складывается наиболее сложная ситуация», — сказали в пресс-службе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Всего с начала года в Беларуси зафиксировано 215 лесных пожаров, из них 98 — в Брестской области. Общая площадь возгораний составила более 100 га.

Министерство лесного хозяйства убедительно просит граждан позаботиться о сохранности своего имущества и напоминает, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ — Br27) согласно ст.15.29 КоАП.

Также в ведомстве обратили внимание, что на их сайте размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.