Запрет на посещение лесов действует уже в 15 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«Южные регионы страны продолжают вводить временные ограничения на посещение лесов. По состоянию на 14.00 8 апреля запреты действуют уже в 15 районах. В Гомельской области это Брагинский, Наровлянский, Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Петриковский, Житковичский, Речицкий, Ветковский, Жлобинский районы. В Брестской — Столинский, Пинский, Брестский, Каменецкий, в Минской — Солигорский. Ожидается, что в скором времени посещение лесов может быть ограничено и в иных южных регионах страны», — сказали в пресс-службе.

Причина введения временных запретов на посещение лесов — высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры. Так, только за прошедшие сутки в лесном фонде Минлесхоза произошло 52 лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 155,9 га. С начала года в лесах зафиксировано уже 270 возгораний на площади свыше 700 га.

Основной причиной пожаров является человеческий фактор: граждане выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. «Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий», — подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

Белта