На этот вопрос ответил главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом на Гомельщине характеризуется как стабильная с низким уровнем эпидемического процесса, рассказал Александр Тарасенко.

По результатам мониторинга на четырнадцатой неделе отмечается снижение заболеваемости ОРИ в сравнении с прошлой неделей на 13,7%. Среди контрольных городов области — Гомель, Мозырь, Речица. Показатели заболеваемости ОРИ ниже эпидемических уровней на 28%, 31% и в три раза соответственно. За 14 недель 2020 года заболеваемость ОРИ на уровне аналогичного периода прошлого года. За текущую неделю зарегистрировано 14 023 случаев ОРИ, из них шесть — грипп. Среди заболевших дети составили 53,6 %, в том числе в возрасте от до 4 лет — 35%, от 5 до 14 лет — 51%, от 15 до 17 лет — 14%. Госпитализировано 330 человек или 2,3%, среди госпитализированного населения тоже преобладают дети (81%).

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