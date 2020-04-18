С наступлением весны возрастает количество пожаров в природных экосистемах. И большинство из них, как показывает практика, возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем. Как бороться с весенними палами и какие профилактические меры принимаются по их недопущению, «Авангарду» рассказали представители заинтересованных ведомств.

Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей ХАЛДАЙ:

– Ранняя весна для Гомельской области, как и для всей страны, обернулась серьезными пожарами в экосистемах. Причем первые факты были зафиксированы еще в конце февраля. Так, с начала года гомельские спасатели ликвидировали более 270 пожаров травы и кустарника, 111 лесных пожаров и свыше 30 возгораний торфяников.

За текущий период нынешнего года в нашем районе уже произошло 7 возгораний травы и 1 – торфяника, а за весь 2019-й было зарегистрировано 7 возгораний сухой травы (кустарника), 8 пожаров на торфяниках и 2 возгорания леса. Основные причины возникших пожаров в природных экосистемах – это случаи выжигания сухой травы, мусора, остатков грубых кормов на землях сельскохозяйственных организаций.

Проведенный анализ пожаров в экосистемах показал, что в среднем на 10% пожаров возникает больше в выходные и праздничные дни, когда люди устремляются на дачные и приусадебные участки, наводя там порядок после зимы. Практически все травяные палы происходят по вине граждан. Не вызывает сомнений, что профилактическая работа по предупреждению пожаров в экосистемах является менее затратной, нежели мероприятия по их тушению, а основа исключения подобных возгораний – комплексная работа по наведению порядка на земле.

На сегодняшний день всеми заинтересованными службами выработан порядок работы в пожароопасный период, однако мы сталкиваемся с проблемой отсутствия заинтересованности и определенным нежеланием четко соблюдать эти требования отдельными гражданами и землепользователями. Например, представителями РОЧС уже этой весной к административной ответственности по ч.1 ст. 23.56 КоАП (от 1 до 30 БВ) привлекались граждане, сжигающие мусор на приусадебном участке с несоблюдением элементарных норм пожарной безопасности.

Хотелось бы напомнить руководителям субъектов хозяйствования о наступлении административной ответственности в размере от 10 до 40 БВ по ст. 15.57 КоАП не только за палы сухой растительности, но и за непринятие мер по их ликвидации. Так, с начала пожароопасного периода уже были привлечены к административной ответственности отдельные работники и руководство СУП «Андреевка», не принявшие должных мер реагирования по сообщению о возгораниях на подведомственных сельхозугодьях.

Директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей ЛОЗКО:

– Весенние палы ежегодно приобретают настолько широкий и регулярный характер, что становятся сильнейшим разрушительным фактором, негативно влияющим на окружающую среду. К сожалению, среди населения продолжает бытовать заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы – настоящее экологическое бедствие, несущее значительный урон лесному хозяйству.

Ежегодно при подготовке к пожароопасному периоду в Буда-Кошелевском опытном лесхозе принимается ряд мер: организовываются учебно-тренировочные выезды лесопожарных команд и смотр готовности сил и средств противопожарной защиты и пожаротушения; проводятся мероприятия по устройству и уходу за минерализованными полосами и противопожарными разрывами; устанавливаются аншлаги и плакаты на противопожарную тематику с указанием номеров телефонов лесничества и лесхоза. Проводятся и совместные рейдовые мероприятия с заинтересованными службами. Население оперативно информируется об усилении пожарной безопасности в лесах и запретах на их посещение. Государственная лесная охрана выполняет наземное патрулирование согласно разработанным схемам маршрутов.

Следует отметить, что лесхоз к пожароопасному сезону готов. Так, пожарно-хозяйственные станции и пункты противопожарного инвентаря лесничеств в полном объеме укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. В наличии имеются приборы ночного видения и системы видеонаблюдения, пожарные автомобили и колесные тракторы, мотопомпы, бензопилы, плуги, прицепные цистерны, зажигательные аппараты, ранцевые лесные огнетушители и др. Кроме того, обеспечено стопроцентное покрытие территории лесхоза системами видеонаблюдения, что позволяет выявить возгорания на ранней стадии и оперативно их ликвидировать. В арсенале лесхоза есть и фотоловушки, фиксирующие нарушителей безопасности в лесу. Ведь не секрет, что большинство лесных пожаров спровоцировано деятельностью человека.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой с 8 апреля в районе введен запрет на посещение лесов. В любой ситуации даже небольшое возгорание может перерасти в стихийное бедствие. Не лишним будет напомнить: нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ – Вr 27) согласно ст. 15.29 КоАП.

Поэтому, прежде чем отправиться в лес или поджечь траву, хорошо подумайте: не слишком ли высокой окажется цена за человеческую беспечность? Да и наши потомки вряд ли скажут спасибо за то, что мы не сберегли природное богатство.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора из архива редакции