Завтра православные всего мира празднуют Благовещение, а 12 апреля – Вербное воскресенье. Накануне одних из самых значимых праздников в церковном календаре мы попросили рассказать Благочинного Буда-Кошелевского епархиального округа, протоиерея Сергия Пешко, как будут проводиться богослужения в условиях коронавируса.

— Богослужения будут проводиться в обычном режиме. На сегодняшний день по рекомендации санитарных служб в храмах района проводятся ежедневные обработки дезинфицирующими средствами, помещения проветриваются чаще. По желанию прихожане могут прийти в храм на богослужение с индивидуальными средствами защиты – в маске и в перчатках, — рассказал отец Сергий.

Наталья Логунова.

Фото Ирины Палубец.