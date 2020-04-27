1. Учет всех расходов

Разделите все ваши расходы на несколько групп: питание, транспорт, одежда, коммунальные платежи, кредиты, сотовая связь и интернет и т.д. Ежедневно записывайте ваши траты в каждую из этих групп. Если не хотите заморачиваться ежедневно, возьмите несколько коробочек и подпишите на них название группы и складывайте туда чеки за покупки соответствующей данной группе. В конце месяца мы получаем полную картину о расходах по каждой группе.

Исходя из полученных расходов, мы можем планировать бюджет на следующий месяц, убрав излишние, по вашему мнению, траты. Проведя этот анализ в конце месяца, сразу видим, сколько мы можем экономить в следующем.

2. Составляем бюджет на месяц

Ваши расходы можно разделить на две группы: постоянные и переменчивые. Постоянные расходы – это квартплата, кредит, интернет. Суммируя эти данные, получаем, сколько нам останется денег на остальные покупки. Вот здесь и будем экономить. Определите для себя, исходя из оставшейся суммы, что вам необходимо в первую очередь, а что может и подождать……

3. Живите по средствам

Не поддавайтесь сиюминутной слабости, когда хотите что-то купить дорогостоящее прямо здесь и сейчас. Опустошая свой бюджет, в дальнейшем, вам возможно придется брать кредиты или занимать денег у друзей и знакомых. Как говорят: «берешь чужие деньги, а отдаешь свои». В случае кредитов, вам еще и придется выплачивать сумасшедшие проценты. Если вам понравившаяся вещь просто необходимо, лучше накопить на нее, откладывая каждый месяц небольшую сумму.

4. Заплати себе

Ежемесячно, перед тратой денег заплатите себе. Т.е. отложите деньги и разместите их, допустим, на депозит в банке. Так вы создаете себе финансовую подушку безопасности, и будете более уверенны в завтрашнем дне. Сколько откладывать? От 5 до 20% в зависимости от вашего финансового состояния.

5. После получения зарплаты оставляйте немного средств на непредвиденные расходы. Так вы приучаетесь к дисциплине и если деньги остались в конце месяца можете потратить их на маленькие удовольствия, вы заслужили. Или, опять же положить на депозит.

6. Дисциплина и понимание экономии

Важно понимать для чего вы экономите деньги. Допустим, сегодня, или за неделю вы сэкономили 2 000 рублей. На радостях вы празднуете это дело в ресторане, как раз на эти самые 2 тысячи. Какая тут экономия?

7. Покупайте медленно

Планируйте свои покупки заранее. Проведите анализ рынка. Возможно, тот же самый товар можно купить гораздо дешевле в другом магазине. Или можно подобрать аналогичный, но не брендовый товар, по более привлекательной цене.

В магазине тоже ведите себя правильно. Товар на полках расположен таким образом, что на уровне ваших глаз лежит только самое дорогое. Не поленитесь рассмотреть, что лежит на полках пониже.

Хотя все это и звучит устрашающе, ничего сверхъестественного в этих правилах нет. Самое главное здесь — это дисциплина. Тяжело будет вначале, потом пойдет как по маслу. Вы будете делать это на автомате. Экономия войдет в вашу привычку. Еще раз повторюсь, практически никакого ущерба для ваших потребностей вы не ощутите. Но самое главное – получение конечного результата. Научившись экономить деньги, вы будете иметь возможность покупать практически все тоже самое, но тратя на это гораздо меньшие средства.