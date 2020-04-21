Как жить в период коронавируса и не поддаваться беспокойству, когда вокруг столько неопределенности, читателям «Авангарда» рассказала врач-психотерапевт Валерия Евдокимова:

– Паника, которую сеет по миру коронавирус, заражает людей быстрее самого вируса. Каждый новый день приносит нам все больше поводов для беспокойства. А ведь беспокойство и тревога и в лучшие времена – проблемы довольно распространенные, тем более когда их становится много и они заполняют собой все пространство вокруг.

Сложно сказать, что является основным механизмом возникновения беспокойства. Даже когда все стабильно, может возникнуть мысль: «А если это затишье перед бурей?» Однако есть определенные ситуации, в которых тревога и беспокойство возникают чаще всего: неоднозначность (возможность понимать и воспринимать все по-разному), новизна (у нас нет похожего опыта и нет механизмов адаптации, на которые можно было бы опереться), непредсказуемость (нет четкой картины, как будут развиваться события дальше). И то, с чем сейчас столкнулся весь мир, относится к ситуации с высоким уровнем неопределенности, которая, естественно, может вызвать беспокойство и тревогу.

Когда беспокойство и повышенная тревожность становятся проблемой?

Согласитесь, что все так или иначе беспокоятся. Некоторые мысли о будущем могут помочь нам планировать действия и справляться с трудностями. Но тревожность становится проблемой, когда не дает жить так, как вам хочется, или не дает нормально функционировать.

Как можно помочь себе в это непростое время?

Для этого нужно соблюдать режим сна, т.е. постараться ложиться спать в одно и то же время и высыпаться. Перед сном можно совершить короткую прогулку на свежем воздухе (15 минут будет вполне достаточно), не сидеть в телефоне и социальных сетях. Если не можете уснуть, не надо часами лежать в кровати. Например, если вы легли в 22.00 и не уснули до 22.15, вставайте, походите по квартире, почитайте книгу, а в 23.00 ложитесь снова, а если не уснули, то повторяйте схему.

Большое значение имеет и физическая нагрузка. Современные исследования доказывают, что минимальная физическая активность способствует стабилизации психического состояния. Не нужно тягать штангу, достаточно 15-20 минут растяжки или зарядки. Не важно, что вы делаете, важно, чтобы работали так или иначе ваши мышцы. Можете мыть полы, ходить из комнаты в комнату или пылесосить. Главное – не сидеть без дела.

Следует обратить внимание и на питание. В этот период не стоит садиться на диету или как-то ограничивать свой рацион. Достаточно просто питаться сбалансированно.

Большую роль играют информационные ресурсы. Сейчас нет ни одной газеты, телепередачи, сайтов, где бы отсутствовала хоть какая-либо информация о нынешних реалиях. Можно сказать, что в настоящее время идет огромный поток тревожной и порой противоречивой информации. Постарайтесь его ограничить и оставьте для себя только самое необходимое. Это касается и разговоров. Чем больше вы про это говорите, тем больше тревоги это вызывает.

Справиться с тревогой и беспокойством помогают расслабление и медитация. Выполнять простые упражнения на расслабление и медитацию можно и нужно. Выберите для себя то, что действует на вас расслабляюще: ванна, музыка, аудиомедитации. Самое простое упражнение на дыхание. Выполняйте данную технику каждый день сидя или лежа, так, как вам будет комфортно. Сделайте глубокий вдох в течение 5 секунд, затем задержите дыхание на 2 секунды и сделайте выдох в течение 5 секунд. Данный цикл лучше начать выполнять в продолжение 1 минуты, постепенно увеличивая это время до 5 минут. Главное в данном упражнении – регулярность выполнения.

Если вы чувствуйте, что тревога становится невыносимой и сами справиться с ней не в силах, обратитесь за помощью к психотерапевту, психологу или психиатру. На базе центральной районной больницы ведет прием врач-психотерапевт.

Для подробной консультации и записи на прием к специалисту обращайтесь по телефону 7-66-57.

Можно обратиться на «телефон доверия» по номеру 8-0232-31-51-61 Гомельской областной клинической психиатрической больницы или на республиканскую «Детскую телефонную линию» 8-801-100-16-11.

Также за помощью можно обратиться в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей, позвонив на короткий номер 170.

Экстренную психологическую помощь в рабочие дни с 8.00 до 16.30

по номеру 8-0232-33-57-82 окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номерам: 8-0232-31-08-86, 8-0232-32-08-87, 8-044-767-78-27 – в центре «Подросток», а также в Буда-Кошелевской ЦРБ: 7-66-44, 2-23-16.

Сохраняйте рациональный подход к любой жизненной ситуации, будьте позитивными, берегите себя и своих близких!

Ольга ЧЕРНЯКОВА