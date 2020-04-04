Обо всех случаях пневмоний с тяжёлым течением, в том числе вызванных новым коронавирусом, в день поступления в стационар информируют главного внештатного пульмонолога Гомельской области. Эти обязанности сегодня исполняет Татьяна Шебушева, которая нашла время ответить на вопросы городского интернет-журнала «Белка».

– Как начинается заболевание?

– Чаще всего пневмонией заражаются воздушно-капельным путём. Например, больной пневмонией чихнул – и мы этот аэрозоль вдохнули через нос или рот. При этом сам источник заражения может даже не знать, что он болен.

Заболеет человек пневмонией или нет, зависит от того, насколько ослаблен его иммунитет и какое количество вируса или бактерий он вдохнул. Если количество вируса или бактерий большое, то велика вероятность заболеть. Если небольшое, то организм может справиться с вирусами и бактериями сам, ведь для этого у него есть рефлекторные защитные механизмы — чихание и кашель, которыми можно «прогнать» вирус или бактерию из организма на первоначальной стадии.

– То есть пневмония может быть вызвана не только пневмококком, как многие привыкли думать, но и вирусом. Как определяют причину пневмонии?

– Причина пневмонии определяется при проведении лабораторного исследования. В случае вирусной природы пневмонии (например, из-за вируса гриппа) назначается специфическое противогриппозное лечение препаратами группы ингибиторов нейраминидазы. При присоединении бактериальной инфекции назначается антибактериальная терапия с учётом клинической ситуации.

Татьяна Шебушева.

– Какие признаки указывают на то, что в лёгких начался инфекционно-воспалительный процесс?

– Признаки и симптомы часто похожи на симптомы простуды или гриппа, но они длятся дольше. Появляются проблемы с дыханием, чувство боли в груди, кашель, повышенная температура тела. В редких случаях может быть тошнота, рвота или диарея.

Диагностировать пневмонию самостоятельно неспециалист не сможет. Есть ещё ряд факторов, которые врач учтёт при выставлении диагноза. Он обязательно обратит внимание на возраст пациента (в группе риска люди старше 60 лет), наличие хронических заболеваний, перенесённых операций, особенно на органах грудной клетки и брюшной полости, зависимость от курения и алкоголя.

Совет всем – не нужно ждать осложнений в виде пневмонии, при наличии любых признаков острого респираторного заболевания сразу обращайтесь к врачу.

– Почему в группе риска люди старше 60?

– У многих пожилых людей угнетён кашлевой рефлекс, нарушено отделение мокроты, изменена микробная флора. То, о чем я говорила выше, «выкашлять» вирус или бактерии ему сложнее. Кроме того, в этом возрасте фактором риска является наличие хронических обструктивных заболеваний лёгких, патологии сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта.

– Правда ли, что тяжёлая форма пневмонии всегда заканчивается смертью?

– Неправда. Пневмония, даже в тяжёлой форме, в большинстве случаев при благоприятном течении заканчивается полным выздоровлением. К слову, нетяжёлая пневмония может успешно лечиться в амбулаторных условиях. Решение о госпитализации в каждом конкретном случае принимает врач на основании действующих в стране клинических протоколов.

– Где лечат больных с тяжёлой формой пневмонии?

– Такие пациенты поступают в областную клиническую туберкулёзную больницу. Тактику лечения разрабатывают индивидуально для каждого пациента. Никто не остаётся без внимания высокопрофессиональных врачей.

– Как ситуация с коронавирусом повлияла на рост заболеваемости пневмонией в нашем регионе?

– Вы сейчас удивитесь, но о росте говорить не приходится. Если сравнить цифры только что закончившегося первого квартала с аналогичным периодом 2019 года, то они даже меньше: 2301 пневмоний в этом году против 3291 в прошлом.

– А если говорить о количестве смертей…

– В прошлом году от пневмоний в Гомельской области умерли 30 человек. Несмотря на сложившуюся сегодня эпидситуацию, смертность от пневмоний в регионе значительно меньше, чем в прошлом году – 21 случай. К настоящему времени от пневмоний, вызванных коронавирусом, в области не умер ни один человек.

– И всё равно на душе тревожно. Что посоветуете нашим читателям в это неспокойное время?

– Прежде всего, успокоиться, доверять профессионалам, а не слухам. Вот вам ещё цифры для размышления. Распространённость пневмонии в европейских странах составляет более 3 млн человек в год, в США – более 5 млн случаев, в Беларуси – около 12 тысяч человек в год. С конца 80-х годов имеется тенденция к росту заболеваемости и летальности как у нас в стране, так и во всём мире.

Что касается коронавируса, то ни в одной стране он до сих пор не поразил даже 1% населения. Эпидемиологи называют это сезонной вспышкой. И умирают не от коронавируса, а от вызванных им осложнений. У умерших были хронические патологии сердечно-сосудистой системы или дыхательных путей.

Берегите себя и будьте здоровы. Медики находятся на «боевом посту» и готовы оказать вам качественную помощь.

belkagomel.by

Фото Вячеслава Коломийца и из открытых источников