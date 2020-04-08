Во время пандемии коронавируса специалисты рекомендуют регулярную дезинфекцию жилых помещений. При этом для уборки желательно использовать средства с хлором или спиртом.

Если в семье все здоровы, то влажную уборку с применением чистящих средств бытовой химии необходимо проводить два-три раза в неделю. Однако если кто-то из членов семьи болен, то убираться в квартире необходимо каждый день. Для этого лучше использовать моющие средства, которые содержат хлор. Особое внимание следует обратить на следующие поверхности: дверные ручки, выключатели, ручки шкафов, спинки стульев, которые не обиты тканью или пористым материалом, письменный стол, журнальные столики и другие жёсткие поверхности, а также на предметы личной гигиены.

Дверные ручки необходимо обрабатывать антисептиком с 70 % содержанием спирта. Если он отсутствует, то можно использовать любое хлорсодержащее средство или мыльный раствор. Не забывайте обрабатывать ручки, к которым вы прикасались после того, как пришли домой.

Чтобы обработать выключатели, достаточно протереть их обычной салфеткой с антисептиком. Однако если в доме есть заболевший, то это необходимо делать после каждого его касания.

Ручки шкафов, спинки стульев, письменный стол, журнальные столики, бытовую технику можно протирать обычной салфеткой или тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Для дезинфекции кухонных столешниц специалисты советуют использовать бытовую химию или же салфетки с антисептиком. Проводить дезинфекцию необходимо после каждого приёма пищи.

Что касается смесителей и раковин, то для их дезинфекции достаточно средств бытовой химии. После этого поверхность необходимо промыть горячей водой. Если в вашей семье все здоровы, то совершать эти действия достаточно хотя бы через день. Если в семье есть заболевший, то дезинфицировать поверхность следует после каждого использования.

Зубные щётки, а также расчёски должны всегда содержаться в чистоте. Если кто-то из членов семьи заболел, то рекомендовано обрабатывать их при помощи салфетки с антисептиком.

Ванную и туалет лучше убирать средствами с содержанием хлора.

Не забывайте надевать перчатки во время уборки. И помните, что при уборке помещения средствами с хлором, необходимо проветривать комнаты.

ОНТ