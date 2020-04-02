В среднем люди касаются своих телефонов 150-300 раз в сутки, перенося на них микробы, бактерии и вирусы. По данным экспертов, болезнетворные микроорганизмы могут жить на поверхности смартфона до нескольких дней. Именно поэтому сейчас, в разгар пандемии коронавируса, особенно важно следить за чистотой гаджетов. Специалисты рекомендуют дезинфицировать их каждый раз, когда возвращаетесь с улицы.

При этом стоит учитывать, что далеко не все средства обеззараживания безопасны для смартфонов, отмечают эксперты «Лаборатории Касперского».

Этанол, он же этиловый спирт, используемый при производстве водки и в медицине, использовать нежелательно. Он может испортить защитное олеофобное покрытие экрана. То же касается и перекиси водорода.

Хлоргексидин, мирамистин и тому подобные препараты малоэффективны в борьбе с коронавирусом. Бытовую химию, «омывайки», растворители, антисептики для рук тоже используйте по прямому назначению.

Другое дело — изопропиловый спирт. Он все более вытесняет этанол в медицине, используется парфюмерами, производителями бытовой химии, автохимии, а также — в специальных средствах для очистки мониторов, дисплеев мобильных гаджетов и т.д. Купите спрей или специальные салфетки, например, в магазине электроники. Если вы стараетесь следовать актуальной сейчас философии самоизоляции и выбираетесь на улицу лишь редкими вылазками и короткими перебежками — даже одной карманной упаковки хватит вам достаточно надолго.

Однако есть способ еще проще, сообщает портал «Здоровые люди», созданный под эгидой белорусского Минздрава. ВОЗ не зря рекомендует чаще и тщательнее мыть руки с мылом. Оно не только хорошо смывает патогены, но и достаточно эффективно мешает вирусу задействовать механизм, с помощью которого он проникает в организм жертвы.

Снимите со смартфона защитный чехол, если его используете (кстати, не забудьте очистить и чехол), выключите гаджет. На влажную салфетку из микрофибры нанесите немного жидкого мыла и осторожно, не спеша протрите ей поверхность смартфона, избегая попадания мыла в разъемы и другие отверстия. Затем протрите устройство сухой салфеткой.

Этот, казалось бы, простой способ поможет вам уберечься от угрозы болезни.

interfax.by