Мы так долго ждем выходных, но когда заветный день приходит, не знаем, чем себя занять.

Для тех, кто все еще размышляет над своим времяпровождением, мы составили небольшой план.

Чтение

Когда в продаже появляется долгожданная книга, есть смысл «расчистить» для её прочтения выходной день. Позаботьтесь, чтобы не осталось ни одного незавершенного дела, мешающего сосредоточиться. Уединившись в уютной тихой обстановке и ни на что не отвлекаясь, можно насладиться чтением по максимуму.

Наведение порядка

Не обязательно устраивать генеральную уборку, достаточно направить все силы на одну комнату или отдельную часть интерьера. Постирайте шторы, помойте окна, пропылесосьте диваны и кресла, тщательно помойте стены в душе, выбросьте старый холодильник, переставьте мебель в одной комнате. Есть множество мелочей, которые не отнимут много сил и времени, но значительно улучшат атмосферу в доме.

Изготовление фотоальбома

Цифровые фото никогда не станут полноценной заменой привычных бумажных фотографий. Поэтому многие люди распечатывают удачные снимки на специальной бумаге. Альбом для их хранения можно изготовить самостоятельно за выходной день, придав ему максимум индивидуальности.

Ревизия документов

У каждого из нас есть немало важных бумаг: паспорт, прочие личные документы, договоры с банком и другими организациями, документы на квартиру и прочее. Некоторые из них устаревают, занимая место и усложняя поиск нужных документов. Уделите день тому, чтобы проверить и привести в порядок все документы.

Составьте список целей

Наверняка в ваших мыслях присутствует абстрактный список целей, которых вам хотелось бы достичь в ближайшей перспективе. Пришло время перенести его на бумагу. Это позволит структурировать и конкретизировать цели, благодаря чему достичь их будет намного проще.

Забота о здоровье

Наверняка вы хотите улучшить свою физическую форму. Возможно, планируете что-то поменять в собственном теле, избавиться от вредных привычек или выработать полезные. Ближайшие выходные – отличный повод начать работать над собой: записаться в спортзал, на йогу, в бассейн. Или провести полную проверку состояния здоровья.

Наведение порядка на компьютере

Людям свойственно накапливать полезную информацию, из-за чего жесткий диск на компьютере постепенно переполняется, и найти что-либо становится всё сложнее. При этом существенная часть информации устаревает, и её вполне можно удалить или переместить в архив. Также не лишним будет привести в порядок установленные программы, деинсталлировав неиспользуемые.

Выучите что-то новое

Отличный способ провести выходные с пользой – получить новый полезный навык или ценные знания. Выберите сферу, которая важна для вас в данный момент времени и займитесь её глубоким изучением. Например: начните изучать скорочтение, или займитесь развитием памяти.

Хороших выходных!