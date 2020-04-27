В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые и на протяжении трёх суток своего переселения бывают глухи и слепы.

На святого Мартина лисы норы меняют: старые на новые.

В Мартынов день на лисиц курячья слепота нападает.

Лисицы роются между пней, бегут на людей.

Вороны в новые гнезда переселяются. Считается, что в этот день взрослые вороны отпускают годовалых воронят на отдельное место жительства.

На Мартына журавль первый раз кричит и реки вскрываются (примета про вскрытие рек особенно верна на средней Волге).

В народе верили, что Мартын дает начало первым грозам. Подмечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто комом на землю падая. На высоком дереве вороны начинают гнездо вить.

27 апреля: приметы и поверья