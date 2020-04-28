Радуница отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели (в некоторых регионах – в понедельник). В этом году она приходится на 28 апреля. Это народно-христианский праздник, день особого поминовения усопших. Название праздника произошло от слова «радость». Оно содержит в себе веру и надежду на воскресение и вечную жизнь.
На Радуницу принято поминать умерших близких: молиться за их душу, рассказывать о добрых делах, которые они совершили при жизни. После службы в храмах люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и другими угощениями. Они раздают их нищим, детям и просят помянуть усопших. Такой обряд называется «христосование с родными». Он символизирует веру, что и после смерти близкие люди остаются частью Христианской Церкви. У кого не получается посетить кладбище – те поминают умерших родственников дома за праздничным столом.
Люди просят у Бога исполнения нематериальных желаний: хорошего урожая, пополнения семьи. Незамужние девушки гадают на суженого.
Что нельзя делать на Радуницу
В православии на Радуницу запрещается оплакивать усопших и горевать о них – нужно помолиться за их душу и помянуть добрыми словами. Нельзя громко разговаривать, ругаться, веселиться и курить возле могил родственников, плохо отзываться об умерших. Запрещается поминать усопших водкой и другими алкогольными напитками. Нельзя посещать кладбища беременным. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом.
Приметы на Радуницу
- Новолуние на Радуницу – примета хорошего урожая.
- Чем больше угощения раздать «на помин» в этот день, тем больше дадут на том свете.
- Если человек не помянет родителей на Радуницу, то его никто после смерти не вспомнит и не угостит на том свете.
- Первый пришедший на кладбище человек в этот день получает особое благоволение от умерших.
- Рожденный на Радуницу ребенок будет наделен теми же качествами, какие были у поминаемого родственника.