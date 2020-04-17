Китай передал Беларуси более 100 тыс. тестов на коронавирус. Медицинские изделия были в составе гуманитарного груза, который сегодня прибыл в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Спецрейс из Пекина в Минск организовало белорусское посольство в Китае. Самолет доставил в Минск более 30 т груза.

«Это более сотни тысяч тест-систем, масок повышенной защиты, выделительных систем для ПЦР-диагностики, несколько миллионов защитных масок, медпрепараты, — уточнили в МИД. — На борту вторая партия гуманитарной помощи от наших китайских друзей, а также благотворительный шаг нескольких крупных белорусских компаний и закупки государственных предприятий».

Данный груз также включает помощь, предоставленную провинциями и городами Китайской Народной Республики, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. Это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, а также города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай и Шишоу.

В министерстве подчеркнули, что сложившаяся в мире ситуация требует объединения усилий всех — партнеров на международной арене и по линии государственно-частного взаимодействия. Там также выразили благодарность посольству Китая в Беларуси и лично послу Цуй Цимину «за солидарность и дружбу в непростое для всего международного сообщества время».

Как сообщил 16 апреля корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, многие китайские компании, постоянно работающие в Беларуси, активно участвуют в мероприятиях безвозмездного предоставления медицинских изделий белорусской стороне. По состоянию на 15 апреля, общая сумма медицинской гуманитарной помощи, оказанной китайскими компаниями, составила около $1,64 млн.