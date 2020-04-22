Минздрав опубликовал данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 22 апреля. По информации ведомства, 769 пациентов вылечились от COVID-19. Они выписаны.

Всего зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на коронавирус. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 58 пациентов с различными хроническими заболеваниями и с выявленным COVID-19.

С начала февраля в Беларуси проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирус. В РНПЦ страны и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья круглосуточно работают 25 лабораторий, специалисты которых проводят проверку тестов на COVID-19.

ОНТ