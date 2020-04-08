Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистку о ситуации с коронавирусом в республике.

Так, по данным министерства на 8 апреля, на стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 пациента. Им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Также в Минздраве сообщили, что после прохождения лечения выздоровели 77 человек.

В министерстве добавили, что в Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тысяч медиков, благодаря четкой и слаженной работе которых в республике удается контролировать распространение инфекции.

Для пациентов с коронавирусом в стационарах в настоящее время предусмотрено более семи тысяч мест.

ОНТ