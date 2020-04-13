Министерство здравоохранения Беларуси 13 апреля обнародовало свежую статистку по коронавирусу.

Так, по данным пресс-службы Минздрава, в республике зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов поддерживают с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

В Минздраве сообщили также, что после лечения выздоровели и выписаны из больниц 203 человека.

Умерли 29 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, у которых был ряд хронических заболеваний.

Кроме того, в министерстве добавили, что в Беларуси провели уже почти 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействовано 17 лабораторий.

ОНТ