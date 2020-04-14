Платки с уникальным дизайном выпустят в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна «Беллегпром».

По поручению главы государства предприятия белорусского легпрома разработали проект «Белорусские платки», который включает эскизы модных аксессуаров. Некоторые из этих изделий уже выпускают «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», Оршанский льнокомбинат, «Алеся» и пинское «Полесье». Вскоре платки с уникальным дизайном станут производить «Центр моды» и «Камволь».

«Цель, которую ставили перед собой авторы проекта, — создать модный аксессуар, демонстрирующий уникальность нашей природы, традиции народа, который стал бы новым брендом туристической Беларуси», — подчеркнули в пресс-службе.

В коллекции ОАО «Центр моды» есть платок «Купалле». В центре аксессуара изображена русалка, способная навести чары на любого юношу. В давние времена девушки пускали по воде плетеные венки в надежде, что венок попадет в руки к «тому самому». Согласно поверьям, если русалка не наведет свои чары на юношу и не заберет его в подводный мир, любовь будет взаимной и долгой. Сочетание оттенков зеленого, желтого и оранжевого цветов добавляет платку яркости и самобытности.

Платок «Дажынкі» показывает богатство и красочность важнейшего аграрного праздника. Центральное место в принте занимает лиса — символ красоты и женственности у славян. Также на платке есть и другой огненный образ — белка.

Чистоту природы и начало нового урожайного года символизирует платок «Гуканне вясны». На нем изображено могущественное и щедрое солнце, согревающее своими лучами все вокруг. Рядом с ним разместились глиняные свистульки в форме птиц и жаворонки из соломы. Зеленый цвет гармонирует на платке с белым и оранжевым и напоминает, что природа уже очнулась после зимнего сна.

Фото концерна «Беллегпром»

Белта