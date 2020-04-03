Александр Лукашенко

Президент Беларуси:

— Я в этой ситуации сам как отец. Требование продлить каникулы – неправильное. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Я категорически против, но раз пообещал, так и будет. Если есть такая просьба, так и будет. Завтра мне доложит министр образования. Скорее всего, продлим на неделю.