Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 12 апреля, с этим праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что светлые дни этого великого праздника напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.

«Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку. Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше», — пожелал Президент.

Поздравление Президента с Воскресением Христовым

Христианам Беларуси,

празднующим Пасху

12 апреля 2020 г.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым.

Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.

Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.

Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.

Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.

Александр Лукашенко.