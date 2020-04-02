Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло телефонную линию. Теперь по ней можно сообщать о значительном росте цен. Для этого достаточно будет указать только наименование и адрес торгового объекта. Об этом сообщает МАРТ.

МАРТ

С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан.