Минздрав подготовил нормативный документ по оказанию помощи беременным, роженицам и родильницам. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ имеет не совсем привычный формат. В первом разделе прописаны общие вопросы, на которые обратили внимание будущие мамы. «Это вопросы, связанные с какими-либо особенностями, в том числе и бытовыми, для беременных женщин», — пояснила Елена Богдан.

Разъяснения разместят на сайте Минздрава.

Касаясь профилактики коронавирусной инфекции, Елена Богдан отметила, что рекомендации для будущих мам ничем не отличаются от общих.

Замминистра проинформировала, что, по последним данным, беременных женщин с коронавирусной инфекцией в Беларуси пять. «Мы не видим крайне тяжелого, тяжелого течения», — сказала замминистра, отвечая на вопросы об их состоянии.