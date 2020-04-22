Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«Каждый человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем некоторые собираются ехать к пожилым родителям, — отметила Инна Карабан. — В очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих».

«Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание», — обратилась заместитель начальника к белорусам. По ее словам, например, кладбище можно посетить и в другое время. Сейчас в принципе лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.