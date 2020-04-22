Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра рассказала о правилах самоизоляции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если вы решили самоизолироваться для того, чтобы не заболеть, не общаться с окружающим миром, то вы должны обеспечить эту самоизоляцию минимум на 14 дней. Не следует посещать места массового скопления людей, магазины, кафе, торговые центры. Нужно обеспечить доставку продуктов, предметов первой необходимости, исключая непосредственный контакт с курьером. Расчет целесообразно производить пластиковой картой, меньше пользоваться наличными деньгами», — рассказала Инна Карабан.

Также необходимо ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, которые проживают в одной квартире. «Если вместе с вами проживают пожилые родители и маленькие дети, конечно, нужно ограничить с ними общение. Если позволяют условия, можно определить каждому отдельную комнату. Во всяком случае, пожилым родителям обязательно. Нужно постараться для каждого из членов семьи выделить отдельную посуду, полотенца. Необходимо обеспечить расстояние между друг другом не менее 1,5 м. Конечно, соблюдать личную гигиену, то есть чаще мыть руки с мылом, можно пользоваться антисептиком, как можно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку. Использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей их утилизацией в закрытые мусорные контейнеры или пластиковый пакет», — отметила замначальника.

Если один из членов семьи является коронавирусным больным с легким течением заболевания, необходимо обязательно его изолировать и ограничить с ним контакты. «Посещая места общего пользования в доме, к примеру, трогая ручки дверей, заболевший должен использовать салфетки или перчатки. Если он пользуется гаджетами, все это должно обрабатываться. Если готовите еду, обеспечьте ее передачу, исключая непосредственный контакт с заболевшим», — добавила Инна Карабан.

Белта