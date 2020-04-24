Запасы овощей в хранилищах сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составляют 20,7 тыс. т, это в 3 раза больше прошлогоднего объема, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Запас моркови составил 4,1 тыс. т (178% к аналогичной дате 2019 года), свеклы — 9,9 тыс. т (больше в 3 раза), капусты белокочанной — 6,2 тыс. т (больше в 4,7 раза). Картофеля хранится 26,3 тыс. т. Запас фруктов составил 650 т.

Сегодня в сельскохозяйственных и других организациях есть специализированные картофелехранилища общей емкостью 775 тыс. т, овощехранилища на 158 тыс. т и плодохранилища емкостью 103 тыс. т.

Как отметили в пресс-службе, благодаря созданным условиям в специализированных хранилищах продукция хранится практически до следующего урожая. Там применяются технологии поддержания микроклимата (система вентиляции, температура, влажность воздуха) и создания газовой среды. Причем условия создаются не только для каждой культуры, но и для конкретных сортов.

Для удовлетворения спроса и обеспечения конкурентоспособности продукции в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах есть оборудование по предпродажной подготовке плодоовощной продукции и картофеля (очистка, сортировка, калибровка, мойка, сушка, фасовка в различные тары и др.). В их числе 81 линия по предреализационной подготовке и доработке картофеля, 39 линий по подготовке, доработке и фасовке овощей и 20 сортировальных и фасовочных линий для плодов.

Минсельхозпрод, облисполкомы принимают определенные меры по максимальной загрузке хранилищ для дальнейшей реализации продукции. В первую очередь это связано с развитием крупнотоварного производства (концентрация и специализация), применением современных технологий, использованием новых сортов и гибридов, соблюдением технологических регламентов при выращивании продукции. Это позволило за последние годы существенно увеличить урожайность в общественном секторе: по картофелю — с 208 ц/га в 2015 году до 282 ц/га в 2019 году, по овощам — с 299 ц/га до 328 ц/га.

По госпрограмме развития аграрного бизнеса продолжается посадка плодово-ягодных культур. С 2016 по 2019 год заложено около 3,3 тыс. га садов.

Белта