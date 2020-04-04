Определился чемпион Беларуси по хоккею. В финале столичная «Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» и завоевала Кубок Президента.

Решающим стал пятый поединок серии, который проходил на льду «Чижовка-Арены». Три периода встречи завершились вничью – 2:2. И лишь в овертайме минчане вырвали победу. Точку в матче поставил бросок Владислава Ерёменко. «Юность» выиграла финальную серию со счётом 4:1. Для столичного клуба этот чемпионский титул – уже девятый в истории. И впервые команда завоевала золотые медали под руководством нового главного тренера – Александра Макрицкого.

ФОТО: pressball.by

ОНТ