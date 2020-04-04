Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта. Такая информация озвучена 3 апреля в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

В интервью телеканалу председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев подчеркнул, что «были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки». «Мы получили полное понимание со стороны Министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии, — отметил Батыр Бердыклычев. — Всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит».

Как сообщалось, 3 апреля Минздрав в формате телевидеоконференции с Женевой обсудил технические детали визита экспертов ВОЗ в Беларусь. Специалисты приглашены главой белорусского государства. Они смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи.

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