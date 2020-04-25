Ежегодно на Будакошелевщину приезжают молодые специалисты. Среди них и те, кто целенаправленно возвращается на малую родину, и те, кому предстоит делать первые шаги в профессии на совершенно новом месте.

Редактор методического отдела центрального районного Дома культуры Анна Базылюк, уроженка Чечерска, приехала в райцентр в минувшем году после окончания Белорусского государственного университета культуры и искусств. За это время девушка успела проявить не только свои творческие способности, но и обрести друзей и единомышленников.

– Мне никогда не нравились точные науки, хотя в школе училась довольно хорошо, – делится Анна. – Ближе к старшим классам, когда встал вопрос о выборе профессии, точно знала, что не буду работать с документами и бумагами. Поэтому решила попробовать себя в какой-нибудь новой и интересной профессии. Благо родители не стали препятствовать такому решению. В Белорусский государственный университет культуры и искусств на специальность «культуролог-менеджер» поступила без проблем, набрав 302 балла.

По словам девушки, учеба в университете давалась ей легко. Этому способствовала ни с чем не сравнимая атмосфера творчества, царящая в стенах учебного заведения. С особым волнением Анна ждала распределения. Конечно, ей хотелось попасть на работу поближе к Чечерску, где она родилась и выросла, поэтому обрадовалась предложению отправиться на отработку на Будакошелевщину.

– До этого Буда-Кошелево видела только из окна поезда, – вспоминает молодой специалист. – Райцентр во многом схож с Чечерском: такой же компактный, чистый, уютный и красивый. Здесь у меня уже появились любимые места, которые с удовольствием посещаю: это кинотеатр, картинная галерея и музей. Преимущество небольших городков для меня очевидно: здесь нет излишней суеты и спешки, идет размеренная жизнь, все находится в шаговой доступности, а люди отличаются простотой и добродушием.

Молодому специалисту изначально предложили должность директора сельского Дома культуры в Широком, но оказалось, что там нет жилья. Анна была вынуждена отказаться. К счастью, в центральном районном Доме культуры была вакансия редактора методического отдела. Взвесив все за и против, она согласилась и нисколько не пожалела об этом.

– Мне нравится моя работа. В первую очередь за то, что в атмосфере творчества никогда не бывает скучно, – отмечает девушка. – К тому же у нас молодой и креативный коллектив, где каждый буквально горит своим делом. Что немаловажно, наши начинания и творческие идеи находят поддержку у руководителя Галины Борисенко. Она смогла собрать вокруг себя настоящих единомышленников, преданных своему делу. Я создаю различные буклеты, в том числе об учреждениях культуры, делаю афиши к мероприятиям и баннеры, занимаюсь оформлением фотозон, а также принимаю непосредственное участие в культурно-массовой жизни района. Только благодаря этому уже заочно познакомилась со многими достопримечательностями и культурным наследием Будакошелевщины. Хочу сказать, что этот край красивый и по-своему уникальный. Он по праву славится талантливыми людьми и своими традициями.

Каждый день Анна с радостью отправляется на работу. Для человека, только делающего первые шаги в профессии, это лучшее начало трудового пути. Вместе с супругом они живут в Гомеле и, конечно же, строят планы на будущее. Анна не хочет останавливаться на достигнутом, занимается саморазвитием и мечтает себя попробовать в туристическом бизнесе. Ее мысли пока заняты работой, в которую она старается вносить свои изюминки. А иначе и быть не может, ведь у молодого специалиста идей и энергии всегда хоть отбавляй, а значит, о ней мы еще непременно услышим.

Ольга МАРЦЕЛЕВА