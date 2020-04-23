Минский тракторный завод с начала 2020 года поставил в Пакистан более 250 тракторов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

«Пакистан — давний и стратегически важный экспортный регион для МТЗ, — отметили в пресс-службе. — Даже несмотря на кризис во многих азиатских странах и введенные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ограничительные меры, поставки сохраняются на запланированном уровне. Сейчас очередная партия техники МТЗ отгружается в Пакистан».

Традиционно Минский тракторный завод экспортирует в Пакистан модели тракторов BELARUS-510 и BELARUS-512 мощностью 57 л.с. Белорусская техника поставляется в эту страну с 1955 года, ввезено свыше 120 тыс. машин.

Минский тракторный завод — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.

Белта