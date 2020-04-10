Временная экспозиция «Бухенвальд» открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Она посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля, и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Бухенвальд, сообщили БЕЛТА в учреждении.

«В экспозиции показаны фотодокументальные материалы о самом лагере и его узниках из фондов Музея истории Великой Отечественной войны. Вниманию посетителей представлены значки в память узников концлагеря, пионерский галстук с их автографами, сувениры в виде статуэтки и деревянных колодок, изготовленных одним из узников», — рассказали в музее.

В числе экспонатов — копии личных документов людей, прошедших через этот лагерь и чудом оставшихся в живых. Можно увидеть также кисть и шпатель народного художника СССР, Героя Беларуси Михаила Савицкого. Мастер создал серию картин «Цифры на сердце», в основу которой лег его трехлетний опыт заключения в лагерях Бухенвальд и Дахау.

Выставка будет работать по 11 мая.

Концентрационный лагерь Бухенвальд был создан летом 1937 года вблизи города Веймар в Германии. Имел 138 лагерей-филиалов и внешних рабочих команд. Первыми узниками были немецкие политические заключенные. С началом Второй мировой войны в лагерь стали поступать военнопленные из разных стран, в том числе советские, и гражданское население с оккупированных территорий СССР. С июля 1937 года по апрель 1945 года через этот страшный лагерь прошли около 250 тыс. человек 32 национальностей, больше 56 тыс. из них погибли, в том числе около 19 тыс. советских военнопленных. Узники умирали от голода и холода, от непосильных работ и проводимых над ними медицинских экспериментов. В январе 1945 года в лагерь были перемещены тысячи евреев из лагерей в Восточной Польше. В феврале 1945 года Бухенвальд являлся самым крупным нацистским лагерем: учитывая филиалы, в нем находилось 112 тыс. узников.

В Бухенвальде действовала подпольная антифашистская организация. 11 апреля 1945 года узники подняли вооруженное восстание. Эсэсовская охрана была обезоружена. Из числа узников был выбран комитет, который контролировал ситуацию в лагере до прихода американских войск 13 апреля. Около 21 тыс. узников было освобождено, в том числе 904 ребенка. Именно этот день — 11 апреля — ООН в 1952 году объявила Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.