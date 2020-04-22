Ученые назвали единственный способ побороть эпидемию коронавирусной инфекции – это создание вакцины, сообщает портал Science Alert.

Исследователи пришли к выводу, что у переболевших COVID-19 надежного иммунитета нет. По словам профессора иммунологии Эрика Вивье, необходимо порядка трех недель, чтобы организм накопил нужное количество антител против вирусов на основе РНК. При этом они способны защищать лишь в течение нескольких месяцев.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу подчеркнул, что случаи повторного заражения коронавирусом были. Специалист уверен: это может говорить о том, что вирус никогда не исчезал из организма заболевших. Инфекция протекала бессимптомно, как, например, хронический герпес.

Ученые считают, что в будущем вирус не исчезнет сам по себе из-за того, что не сможет найти переносчиков в условиях коллективного иммунитета. Такой вывод исследователи сделали в связи с тем, что свойства антител пока неизвестны.

«Единственное реальное решение на данный момент – это вакцина», – отметил профессор австралийского Университета Кертин в Перте Арчи Клементс.

ОНТ