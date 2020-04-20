На благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава для борьбы с распространением COVID-19 на 17 апреля поступило Br5 339 326,07 и 79 011 евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На счет в белорусских рублях от 348 юрлиц поступило Br4 249 628,81, от физлиц — Br1 089 697,26. По системе ЕРИП средства перечислили 5 779 физлиц, через другие банковские инструменты — более 2 тыс. физлиц.

На валютный счет всего перечислили пожертвования 11 физлиц и 2 юрлица.

УП «Белмедтехника» перечислено более Br1 млн на приобретение, в частности, 5 тыс. масок, 20 тыс. противоаэрозольных полумасок «Припять А», 100 тыс. комбинезонов медицинского назначения, 4 тыс. защитных стоматологических экранов. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии приобретено 2 тыс. наборов реагентов для выявления COVID-19.

Безвозмездная спонсорская помощь ЗАО «Серволюкс Агро» в виде 50 тыс. защитных масок KN95 на сумму Br161,5 тыс. распределена в республиканские научно-практические центры, а также медучреждения в областях и Минске.

Минздрав также отчитался о распределении гуманитарной помощи, полученной из Узбекистана и хранящейся на складах УП «Белмедтехника». В частности, она поступила в 27 организаций здравоохранения республиканского уровня. Для них всего выделено 54 тыс. медицинских масок, 1 тыс. пар защитных одноразовых перчаток, 28 рулонов (по 1 тыс. м) медицинской марли, 5 тыс. флаконов антисептического спрея, 526,6 л медицинского спирта. Гуманитарная помощь также ушла в медучреждения в семи регионах страны и пять госструктур, не входящих в систему здравоохранения.

Как сообщалось, благотворительный счет был открыт в связи с многочисленными обращениями, которые шли в адрес Минздрава от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.

Расчетный счет в белорусских рублях — BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК — AKBBBY2X, УНП — 190263723.

Расчетный счет в евро — BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК — AKBBBY2X, УНП — 190263723.

Белта