Районный комитет профсоюза работников АПК подвел итоги трудового соревнования и определил лидеров посевной кампании.

В преддверии 1 Мая председатель районного комитета работников АПК Елена Степаненко чествовала аграриев, показавших лучшие результаты на севе ранних яровых зерновых культур. Поздравления и заслуженные награды от профсоюзного лидера АПК и руководителей хозяйств прямо в поле принимали хлеборобы Василий Абраменко из ОАО «Юбилейный-Агро», Владимир Зайцев из СУП «Андреевка» и Андрей Дудкин из КСУП «Кривск».

– В период посевной кампании от личного вклада участников весенне-полевых работ очень многое зависит, – отметила Елена Михайловна. – Вклад каждого агрария сложно переоценить. Ведь какой бы современной ни была техника, ею должны управлять настоящие профессионалы, всецело преданные своему делу.

Лидеров посевной поблагодарили за профессионализм и трудолюбие, верность и преданность выбранному делу. В их адрес звучали слова признательности и пожелания крепкого здоровья, материального благополучия и успехов во всех начинаниях.

Несомненно, работа механизаторов трудна. Но, хочется верить, что теплые слова сделают ее немного приятнее, а оттого и легче. Ведь, согласитесь, иногда человеку достаточно, чтобы его труд заметили, по достоинству оценили и просто похвалили, тогда и работа спорится гораздо быстрее.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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